Pallanuoto. Il Ct Campagna spinge i biancorossi: "Recco condannata a vincere, la Rari deve essere sfacciata"

Ci sarà anche Sandro Campagna a Recco, sugli spalti della piscina di Punta Sant'Anna, per assistere a gara 1 della finale scudetto di pallanuoto maschile tra Pro Recco e Bper Rari Nantes Savona.

Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico della Nazionale italiana è intervenuto ai microfoni di SvSport focalizzandosi sulla compagine biancorossa: "Il campionato della Rari Nantes Savona parla da solo - le parole del ct azzurro - una stagione regolare strepitosa a cui va aggiunta la crescita anche in Len Euro Cup con l'arrivo ad un passo dalla Final 4. La campagna acquisti del vicepresidente e direttore sportivo Gervasio è stata di primo livello: ad una buona base di giovani sono stati aggiunti giocatori di qualità ed esperienza come Figlioli, Vavic ed Erdelyi che hanno alzato il livello generale della squadra permettendo anche un'ulteriore crescita di chi già era in rosa".