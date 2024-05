Pallanuoto, una leggenda per il settore giovanile del Doria Nuoto Loano: ecco Andrea Pisano

"Sono estremamente orgoglioso e fiero di presentare il nostro futuro allenatore del settore giovanile, Andrea Pisano. Non serve neanche la presentazione, il solo cognome è una certezza: con il Savona e la nazionale ha fatto sognare tanti che come me erano giovani pallanuotisti negli anni '90 e andavano a vederlo giocare".

Massimiliano Gattuso, presidente dell'A.S.D. Doria Nuoto Loano 2000, non nasconde il proprio entusiasmo nel presentare il nuovo tecnico che si occuperà delle leve giovanili della pallanuoto loanese. E come da lui stesso confermato, Andrea Pisano non ha certo bisogno di grandi presentazioni: nel suo curriculum da giocatore due scudetti e due coppe Italia con la Rari Nantes Savona oltre ad una finale di Coppa dei Campioni raggiunta sempre con la calottina savonese. Successi ai quali si aggiungono l'argento mondiale con la Nazionale nel 1986, i due bronzi europei nel 1987 e nel 1989 oltre alla partecipazione a ben due Olimpiadi ('84 e '88).

Dal 1992 il via alla carriera di allenatore (nel 2012 il trionfo in coppa Len con la Rari Nantes Savona di un giovane Matteo Aicardi) con tanto settore giovanile ma anche esperienze alla guida del Plebiscito Padova, di Chiavari e della Rari Nantes Imperia. Nelle ultime due stagioni ha guidato la Como Nuoto Recoaro nella massima serie femminile.

"La pallanuoto a Loano ha una storia iniziata già nel 1959 giocando nel porto, sono anni che qui si parla di pallanuoto - ha aggiunto ancora Gattuso - tre anni fa, quando sono diventato presidente, è ripartito il settore pallanuoto dopo anni di assenza e adesso ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di crescere. Tra gli obiettivi che ci siamo dati c'era quello di un allenatore importante e per questo la ricerca si è focalizzata su Andrea, che ha abbracciato immediatamente il nostro progetto. Noi siamo a sua disposizione per fare crescere il settore giovanile della pallanuoto".

Ma cosa ha convinto Pisano a scegliere Loano? "Un po' tutto a 360 gradi - ha confidato il tecnico originario di La Spezia ma savonese d'adozione - Doria Nuoto Loano ha una sua storia con atleti importanti come Matteo Aicardi e un bel progetto sulla costruzione. A me piace molto lavorare sui giovani, plasmarli e vederne la crescita. Erano nove anni che ero fuori casa tra Imperia, Chiavari e Como, anche dal punto di vista logistico è importante per me tornare a casa. Mi interessa molto questo progetto, la costruzione degli atleti è la cosa che mi appartiene di più: l'ho sempre fatta nel Savona ma anche in altre società dove, pur essendo l'allenatore della Prima Squadra, di fatto ero anche su tutto il settore giovanile".