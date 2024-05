Pallanuoto, la R.N. Savona è pronta a gara 2 per lo Scudetto: una "Zanelli" sold out per rovinare la festa a Recco

Toccherà alla Rari cercare di rovinare i piani di festa di un avversario favorito sulla carta e reduce dalla vittoria di Recco per 8-5. A Punta Sant'Anna fu decisivo l'avvio col turbo degli uomini di Sandro Sukno, capaci di costruirsi un parziale in favore di 4-0 che ha poi delineato un match nel quale la Rari non aveva comunque sfigurato.

Occhi puntati, oltre che sui diversi campioni da una parte e dall'altra, anche sull'arbitraggio: a dirigere l'incontro saranno i signori Mirko Schiavo di Palermo e Massimo Calabrò di Macerata, il Delegato Fin sarà invece Giovanni Lo Dico di Capaci (Palermo). Toccherà loro il difficile compito di gestire una partita avvelenata dopo gara 1 da una direzione arbitrale che ha infastidito non poco la Rari: "Non mi è piaciuta per niente la gestione dei falli semplici e del pressing sul perimetro - aveva spiegato a fine gara il tecnico savonese Alberto Angelini - hanno fischiato delle cose che c'erano sui centroboa, che loro hanno molto forti, ma sul perimetro gli hanno regalato tanto e a noi non hanno concesso mai una trasmissione della palla come dev'essere in questo sport e come era stato concesso a loro. Per il resto lo sappiamo, gli arbitri a volte hanno un po' di sudditanza e si è visto anche quando c'è stato un pugno clamoroso fuori dall'acqua sanzionato solo con un gioco aggressivo".