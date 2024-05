Rari Nantes Savona. Tanta voce e una maxi coreografia per spingere i biancorossi contro Recco: "Per la nostra città, accendi la passione!"

Indipendentemente dall'esito della partita, Savona vuole provare a vivere una serata indimenticabile insieme alla Rari Nantes.

Per farlo è allo studio una coreografia imponente, che possa abbracciare l'intera piscina Zanelli, ma sarà fondamentale anche il sostegno attraverso le corte vocali per esaltare la squadra di coach Angelini e incrinare le certezze della Pro Recco.

A tal proposito sarà distribuito anche un volantino sulle tribune dell'impianto di Corso Colombo, per spingere ogni tifoso a sostenere i giocatori biancorossi.

Ecco il contenuto:

PER LA NOSTRA CITTA'

In occasione dell'incontro odierno, i ragazzi della CURVA chiedono la COLLABORAZIONE, e SOPRATTUTTO, la partecipazione del pubblico SAVONESE, che sarà presente in piscina, per spingere la nostra RARI all'impresa.

Pertanto, chiediamo a chi fosse un po' più "temerario", di venire direttamente insieme a noi a tifare, sennò agli altri, che occuperanno la Tribuna, di partecipare attivamente sia con la coreografia, con la voce e i battiti di mano, seguendo le indicazioni della curva. Non pensiamo che ci sia da spiegare quanto possa essere importante, se non determinante, avere tutto il pubblico che fa un tifo incessante, piuttosto che avere una piscina che sembra un teatro.

I RAGAZZI IN VASCA lo hanno anche chiesto a gran VOCE, e quindi facciamo vedere che il SAVONESE, quando c'è BISOGNO, Non sta seduto passivamente, ma è capace di fare diventare la Zanelli una vera e propria BOLGIA. Noi siamo PRONTI, e sicuramente faremo la nostra parte ora tocca anche a TE che stai leggendo, fare la tua.

ACCENDI LA PASSIONE E SOSTIENI I TUOI COLORI.