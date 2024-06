Torna (finalmente) l'erba verde nello stadio comunale "Nino Ciccione" (foto e video)

Arrivano buone notizie e, si spera, concreti passi avanti nei lavori che stanno interessando lo stadio comunale “Nino Ciccione”: finalmente sul campo da gioco, dove sono state scritte alcune delle pagine più belle della storia calcistica cittadina è iniziata la semina dell'erba naturale.

Il video

I lavori relativi al terreno di gioco alla ditta Green System di Chiusavecchia.

Il terreno, che dovrà ospitare le gare casalinghe dei nerazzurri in serie D è stato prima liberato dalle erbacce che lo infestavano: successivamente è iniziata la delicata e complessa lavorazione di semina per fare attecchire il nuovo prato su cui, però, gli esperti dicono che per almeno tre mesi, non sarà possibile veder rotolare il pallone.

Intanto, ieri sera, è stato testato anche il nuovo impianto di illuminazione.