Calciomercato, Vado. Finisce un'era, Loreto Lo Bosco è in partenza dal Chittolina

La notizia è iniziata a circolare nella serata di martedì, in attesa dell'ufficialità attesa per la giornata odierna: Loreto Lo Bosco nella prossima stagione non giocherà più nel Vado.

La comunicazione da parte del giocatore alla società sarebbe arrivata ieri, figlia anche di un'offerta davvero importante giunta da un club militante in Serie D (non nel girone A).

Per il Vado si chiuderebbe davvero un'epoca, data l'importanza che il bomber nativo di Palermo ha sempre rivestito all'interno e all'esterno del rettangolo verde al "Ferruccio Chittolina".

L'arrivo di Lo Bosco nella stagione 2021/2022 è coinciso con il definitivo rilancio del club del presidente Tarabotto nel massimo campionato dilettantistico nazionale, grazie alla salvezza convincente conquistata nel primo campionato in rossoblu e alle due successive vittorie dei playoff interni al Girone A.