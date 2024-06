Savona. L'assessore Rossello fissa il summit sul Bacigalupo: "A luglio un'iniziativa pubblica sullo stadio"

Tra pochi giorni allo stadio Bacigalupo ci sarà ’High School Festival i protagonisti saranno gli studenti delle scuole superiori di Savona con dj set e molto altro. Un po' quello che molti prospettavano per lo stadio, che tornasse quello di una volta e oltre a ospitare partite di calcio fosse anche anche sede di concerti e grandi eventi sportivi.

Oggi però la situazione è cambiata e il rilancio dello stadio è atteso e auspicato da molti. Il problema però sono come al solito le risorse e né il Comune né le società sportive ne avrebbero a sufficienza per fare interventi come la sistemazione delle tribune e la posa del manto in sintetico.

"Intendiamo organizzare un'iniziativa pubblica entro luglio in cui fare il punto della situazione del Bacigalupo - spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello. Un'iniziativa aperta a tutti, in particolare alle società sportive interessate".

Uno dei temi più dibattuti quest'anno riguardo allo stadio è il manto in sintetico. "Non c'è capacità economica da parte del Comune di coprire questa spesa – aggiunge Rossello - in altre città di dimensioni come la nostra, senza parlare di Milano o Roma, c'è collaborazione tra il Comune e le società sportive di riferimento".

Il Comune ha fatto il manto erboso dove le squadre si allenano ma non possono giocare le partite. Per Palazzo Sisto è importante iniziare a fare ripartire lo stadio e successivamente vedere se c'è possibilità di fare altri passi avanti, unendo le forze, con il sintetico e la sistemazione delle tribune.