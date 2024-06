Calcio. Cambio di preferenze cromatiche per Gerundo: "Niente Letimbro, se chiamasse il Città di Savona..."

Non sarà Mario Gerundo a guidare la Letimbro nella prossima stagione (il nuovo mister gialloblu dovrebbe essere annunciato a breve). Il tecnico ha voluto rimarcarlo con forza dopo i rumor degli ultimi giorni: "Avevo dato la mia disponibilità, ma non c'è stato modo di arrivare a un punto di intesa. Non sarò quindi gialloblu, lo sottolineo, dato che tanta gente mi sta fermando per strada chiedendomi della Letimbro. Ma allora penso: perchè non biancoblu?

Oggigiorno avere esperienza e un buon numero di campionati vinti alle spalle sembra quasi una colpa. Con il Città di Savona qualche contatto assolutamente preliminare c'è stato, vedremo nei prossimi giorni se potrà portare a qualcosa di più concreto. In generale spiace non vedere considerazione per chi ha raccolto risultati sul campo, ancor di più in quelle realtà dove l'esperienza rappresenta un fattore determinante".