Non ci sarà nella prossima stagione Niccolò Piu nella rosa della Vadese, l'attaccante classe 2000 non ha trovato l'accordo per proseguire in maglia azzurro-granata.

Un addio che di fatto alimenta le voci di mercato sul giocatore, già accostato al Città di Savona, che nelle prossime settimane deciderà il proprio futuro, gli striscioni non sono gli unici interessati...