Calciomercato. Albenga. La prossima settimana i primi arrivi, accordo non rinnovato per quattro giocatori

Dopo gli annunci particolarmente sintetici sulla composizione dei nuovi quadri societari e la comunicazione dell'ingaggio di mister Marco Mariotti, non dovrebbero tardare le prime ufficialità in entrata per l'Albenga.

La prossima settimana il mercato dovrebbe quindi bloccarsi con le prime presentazioni da parte degli ingauni. Sul fronte partenze, a oggi, dovrebbero essere quattro i giocatori che non rimarranno al "Riva": il centrocampista Castiglione, l'esterno Jebbar e gli attaccanti Vari e Pellicanò.

Sul lato burocratico è prevista invece venerdì a Milano l'assemblea straordinaria, dove presenzieranno il presidente onorario Moro, il vicepresidente Candela e l'avvocato Carmelo Santoro.