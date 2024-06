Giudice Sportivo. Una squalifica per la Cairese in vista della trasferta di Terni

In attesa del match di ritorno di domenica, decisivo per la promozione in Serie D. Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari maturati a seguito ella finale di andata tra la Cairese e il Terni.

L’unica squalifica si registra sul fronte gialloblu: una squalifica è stata infatti comminata a Thomas Graziani, ammonito in regime di squalifica. I valbormidesi ritroveranno però al centro della difesa Juan Pablo Gargiulo.

Entrano invece in regime di diffida Scalvini per la Cairese e Fabris e Romeo per gli umbri.