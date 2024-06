Savona. Nella variazione di bilancio anche la manutenzione degli impianti sportivi,c 'è la certificazione statica per le tribune del Bacigalupo

Passerà nella Prima commissione consiliare di domani la terza variazione di bilancio varata quest'anno da Palazzo Sisto. Si tratta di 3,2 milioni, per metà accantonati e per l'altra metà utilizzati per vari capitoli di spesa.

Le nuove spese sono possibili grazie alla manovra per da 3.167.925 euro di avanzo libero del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 ( di questi 1,6 milioni accantonati in via prudenziale) oltre a ulteriori risorse: un avanzo degli oneri di urbanizzazione per circa 417.000 euro più 144.00 euro di avanzi di mutui.

Le risorse da spendere sono state suddivise in vari settori. Una parte (635.224 euro) per gli interventi di manutenzione su edifici comunali, impianti sportivi e aree giochi; tra questi la manutenzione della passerella sopraelevata in legno alle Fornaci, la palestra del Coni e il Pala Pagnini, la certificazione statica delle tribune del Bacigalupo, In questa parte di spesa è compresa anche quella per la progettazione per l'eliminazione delle cause di allagamento della parte di città che va da corso Mazzini al mare.

Un'altra tranche (382.000 euro) è destinata a interventi di manutenzione ordinaria di strade comunali e illuminazione pubblica. A questo proposito Palazzo Sisto ha creato due nuove voci a se stanti, una dedicata alla manutenzione delle acque bianche ( 33.000 euro) e una alla manutenzione degli arredi urbani.

Dei 412.900 euro per iniziative ed eventi culturali, turistiche, eventi, sociali 100.000 euro vanno alle spese per la candidatura di Savona a Capitale della Cultura, 675.000 euro al servizio di Promozione Sociale per interventi in materia di assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili e per la partecipazione comunale a progetti di inclusione. Invece 312.500 euro per l’acquisizione della quota ATA del parcheggio del Sacro Cuore tramite il quale il Comune potrà ricavare nuovi parcheggi al servizio della parte di città e in parte per la Rari che con la nuova vasca esterna non ha più la parte sterrata.

Alla riqualificazione delle vie del centro, in particolare Corso Italia, Palazzo Sisto dedicherà nel complesso 920.000 euro.