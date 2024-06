Canottieri Sabatia. Quattro ori al collo ai campionati liguri sui 200 metri

Venti gli atleti della Canottieri Sabazia, scesi in campo in questa prima gara in Liguria, valida per assegnare i titoli liguri sulla distanza dei 200 metri.

Presenti 18 società per oltre 650 atleti-gara, la liguria è scesa in campo con tre società, la Canottieri Sabazia Savona, Palmarese di Genova e Canottieri Sanremo.

Belle medaglie e molti piazzamenti per il Sodalizio Savonese, che al termine delle gare porta a casa quattro ori, quattro argenti e 8 di campioni ligure.

Primo oro e titolo ligure nel C2 senior per i fratelli Andrea e Marco Tarditi, gli stessi, in equipaggio insieme a Matteo Gerace e Giulio Vaira nel C4 senior, conquistano l’oro e Titolo Ligure. Andrea Tarditi si impone anche nel C1 senior vincendo il terzo oro e titolo Ligure, il quarto oro sempre dal settore canadese C2 Cadetti A mt 200 con Lorenzo Lavagnino – Alahakoon Mudiynselag.

Argento per Esperio Toni i K1 della Paracanoa,che conquista anche il titolo ligure, argento e titolo nel K4 Junior M. mt 200 con Michael Battaglia – Michele Parodi – Pietro Giusto – Paolo Ricco, Michael Battaglia si ripete nel K4 Senior insieme a Matteo Gerace, Samuele Dossetti e Giulio Vaira con l’argento e titolo. Il quarto argento è vinto da Marco Tarditi in C1, dietro il fratello Andrea.

Gli altri titoli sono vinti da Giulio Vaira sesto nella gara K1 senior, ma primo ligure, da Giovanni Folco e Nicolo’ Saettone noni nel K2 junior e primi liguri, da Gerace e Giulio Vaira nel K2 Senior ma primi liguri.

Hanno ottenuto buoni piazzamenti Lorenzo Lavagnino (quarto nel K1 Cad.A), Justin Biato-Matteo Pennino (quarti nel K2 Cad. B) e sempre quarti Matteo Pennino con Alessandro Ricci nel K2 mt. 2.000.

Prossimo impegno il campionato Toscano open mt 1.000 il 30 Giugno a Torre del lago Puccini (Versiglia)