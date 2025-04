Beach Volley. A Laigueglia dal 25 aprile via al camp di allenamento più grande d'Italia

Si scrive una pagina di storia del beach volley ligure e non solo questo week-end dal 25 al 27 aprile sui 32 campi di Laigueglia con lo "Spring Beach Camp" organizzato in partnership da Riviera Beach Volley, Mba Milano, Beach Volley Cus Torino e Asd Underbeach insieme ad altre 10 società di beach volley del centro-nord Italia.

Numeri record se si pensa che le iscrizioni a febbraio sono state chiuse a soli 6 giorni dall'apertura con un overbooking che la dice lunghissima sul futuro di questo sport nel borgo saraceno.

Se per due giorni si vedranno corsi e allenamenti di beach volley su oltre 24 campi con più di 350 partecipanti, la domenica sarà abbattuto un nuovo storico record di partecipanti con i Training game organizzati dallo Spring Beach Camp aperti ai soli corsisti e le tappe del Campionato Italiano per società Fipav coordinati da Riviera Beach Volley.

Si potrebbe sfondare quota 500 partecipanti con tutti i 32 campi pieni di atleti senza un attimo di sosta. Una Laigueglia in stile costa californiana come già del resto si era visto il week end scorso.

"E' un risultato straordinario che premia la volontà di cooperazione tra società – spiega Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley – aprirsi spazi di collaborazione così solidi dal punto di vista umano e sportivo non fa altro che accrescere i numeri e gli eventi, ringraziamo tutti i nostri partner perché ognuno di loro porta valore aggiunto a questa e a tante altre manifestazioni".

Infatti oltre a Mba Milano e Beach Volley Cus Torino che insieme a Underbeach asd lavorano con oltre 50 coach alla gestione tecnica e logistica degli allenatori, sono presenti società da tutto il centro-nord Italia: In beach Cuneo, Bvs Valle d'Aosta, Bvg Asti, Born to be a beachers Torino, Beach Volley Training, Be a Beachers Cremona, Be.vo San Bartolomeo, Beach Volley Ascona, Beach Volley Novara, Beach Volley Act.

Un'unione che fa la forza e che premia il patrocinio e il sostegno del comune di Laigueglia con una tra le manifestazioni più importanti di beach volley dell'intera stagione.

"Sarà un'invasione di sportivi fino ai più piccini – racconta soddisfatto Lino Bersani, consigliere delegato allo sport dell’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Manfredi – ci saranno anche corsi di mini - beach volley aperti a tutte le famiglie".

Intanto prosegue con successo l’iniziativa Riviera for Planet con altri 200 alunni tra scuole primarie di Laigueglia, secondarie di primo grado di Leca e del Liceo Aicardi di Alassio pronti a solcare i campi di Laigueglia all’insegna dello sport all’aria aperta e di sani momenti di aggregazione educativa.

Sabato 26 aprile, in occasione dell'esequie di Papa Francesco, verrà rispettato un minuto di silenzio all'inizio degli allenamenti del primo turno delle ore 9:30 e delle 11:00 in modo che tutti i partecipanti possano dedicare a questa storica figura un pensiero di raccoglimento al di là del ruolo religioso ricoperto dal Pontefice.