Volley. Missione compiuta, l'Albisola ritrova la Serie B

Un risultato memorabile a coronamento di una stagione da sogno. Fas Albisola Pallavolo espugna il Palazzetto “Parco Tigullio” e vince il campionato di Serie C. Il prossimo anno per la squadra biancazzurra sarà nuovamente Serie B.

16 vittorie consecutive, 17 affermazioni totali ed una sola sconfitta (contro Sabazia Ecosavona alla seconda giornata di campionato, ndr), soltanto 9 set persi in tutta la stagione su 57 disputati: è questo il racconto in numeri dell’annata straordinaria disputata dai nostri ragazzi, sestetto che ha cannibalizzato il campionato di Serie C regionale.

Questa sera l’ultimo tassello dello splendido mosaico composto dal sestetto biancazzurro è stato apposto battendo Admo Volley in trasferta: 25-23, 21-25, 24-26, 27-25, 12-15 i parziali di un match che è stato una vera e propria battaglia, una partita epica conclusasi con le calcolatrici in mano da parte della squadra ospite che, prima di festeggiare, ha voluto accertarsi di avere realmente raggiunto l’aritmetica promozione.

Alla fine grazie al quoziente set (e alla contemporanea vittoria di due parziali da parte di Colombo Progetto Voltri contro Sabazia) è esplosa la gioia di Turco e compagni, dello staff tecnico biancazzurro e dei tifosi i quali hanno scelto di sfidare il traffico per non far mancare il proprio apporto ai giocatori della squadra allenata da coach Guido Costigliolo. Possiamo esultare: due anni dopo l’ultima volta, il prossimo anno sarà nuovamente Serie B.