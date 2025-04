Volley. L'Iglina Albisola avvicina la salvezza in B2, coach Valle: "Gran prova contro la Rimont Genova, ora testa subito all'Omac"

Sei punti di vantaggio sulla zona calda a tre turni dalla fine del campionato sono un buon margine anche se è ancora presto per celebrare la terza salvezza consecutiva in Serie B2. Ma questo dato di classifica rende bene l’idea dell’impresa e dell’importanza del successo ottenuto dalle ragazze di Francesco Valle mercoledì sera contro Rimont Genova al palasport Besio.

Iglina Albisola Pallavolo ha compiuto un passo importante verso l’obiettivo stagionale togliendosi la soddisfazione, dopo aver già battuto la prima della classe Scandicci, di sconfiggere anche la seconda forza del torneo. In un palazzetto gremito, il team biancazzurro si è imposto 3 a 1 nonostante la formazione ospite avesse vinto il primo parziale col minimo scarto, fatto che avrebbe potuto demoralizzare la squadra. E invece no, dopo il 24-26 ecco tre set vinti di misura a testimonianza della tenacia anche mentale della squadra oltre che della forza delle avversarie: 25-23, 26-24, 25-23.

“Siamo contenti per la vittoria, per il prestigio della partita, per aver fatto 3 punti importantissimi ma soprattutto per NOI! – commenta coach Valle – Abbiamo dovuto assorbire qualche passo falso a volte inaspettato che a volte non è stato capito da chi ci sta vicino e forse neanche da noi stesse, ma la squadra non ha mai smesso di lavorare mettendo sempre più intensità. A Pasquetta eravamo tutti in palestra a lavorare quindi la vittoria non è frutto del caso. Abbiamo festeggiato il giusto perché la testa è alla sfida contro Omac (domenica 27 aprile in trasferta), ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato importante”.