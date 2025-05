Pallavolo: grande successo lunedì scorso a Sanremo per la 40a edizione della 'Coppa Paolo Mantovani - Torneo Ravano'

E' terminata lunedì scorso a Sanremo la 40a 'Coppa Paolo Mantovani - Torneo Ravano' di Volley S3, organizzata dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli con il Patrocinio del Comune di Sanremo. Al Mercato dei Fiori di Sanremo, 158 bambini, provenienti dalle Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi di Sanremo (plessi Alessandro Volta, Poggio, San Giacomo, San Martino, Ceriana), dell'Istituto Almerini e con il contributo di 30 ragazzi della Secondaria di 1° Grado dell'I.C. Sanremo Centro Levante, in qualità di miniarbitri e segnapunti, hanno dato vita ad un'edizione ricca di sport, entusiasmo, energia, gioia davvero contagiosa.

Il format, come da tradizione, è estremamente educativo e coniuga gioco, rispetto delle regole, spirito di squadra, laboratori Green con promozione di valori sportivi, etici, ambientali e di sane abitudini di vita. Nelle pause gioco, gli alunni hanno potuto partecipare ai seguenti laboratori Green:

- Giochi didattici sulle buone abitudini alimentari “Quali sono le cose DAVVERO buone ... da mangiare?” , condotti da personale specializzato, Dietisti, Psicologi, Educatori dell' ASL1;

- “Fair Play .... Happy Play” con il Panathlon International Imperia/Sanremo e il cartellino Verde;

- “Il Santuario Pelagos” con il narratore Gianni Manuguerra, consigliere della Famija Sanremasca e Console del Mare;

- “La Conchiglia dell’Isola delle Correnti” con la scrittrice Paola Forneris;

- Laboratorio di Danza con le coreografie “Cuoricini!” e "L'Arcobaleno in Tavola!” (Progetto Scuola Attiva Kids).

Alle 10 la musica, il vociare, i palloni si sono fermati per un minuto di silenzio in memoria del Santo Padre Francesco. E' stato un momento molto forte e significativo di preghiera e condivisione. Al termine delle 224 partite, dopo aver giocato infiniti palloni facendo tantissime battute, palleggi e bagher, sorrisi, corse e salti, disegni e colori. Sotto la sintesi finale delle 32 squadre che si sono sfidate durante la manifestazione.

Classifica Torneo Volley S3:

1° classificato: Squalo Smeriglio (Almerini): composta da Vittoria, Edoardo, Nicolas, Bruno, Lorenzo, accompagnati dalle docenti Laura Carrozzino e Martina Filippi;

2° classificato: Balena (Volta): composta da Ascanio, Diego, Stiven, Morgan, accompagnati dalle docenti Irene Guandalini e Dafne Muccio;

3° classificato: Medusa (Poggio): composta da Nicolò, Samuel, Fatima, Alessandro, Ginevra, accompagnati dai docenti Antonino Benizzotto e Manuela Saviolo.

Diploma consegnato dall'Assessore al Turismo e allo Sport di Sanremo, avv. Alessandro Sindoni. Le tre squadre accedono alle fasi finali a Genova (giovedì 29 maggio 25)

Premio Fair Play:

Squadra Gamberetto (S. Giacomo): composta da Giada, Giorgia, Damiano, Riccardo, accompagnati dai docenti Irene Guandalini e Silvia Griguolo.

Coppa consegnata da Angelo Masin, Presidente Panathlon Imperia/Sanremo

Premio Green:

- Classe V C "Volta" (I. C. Sanremo Centro Levante)

- Classe IV "Scaini" S. Martino (I.C. Sanremo Levante)

- Poggio: squadre Velella e Medusa (I.C. Sanremo Levante)

Alunni premiati da Paola Forneris e Gianni Manuguerra

Maria Rita Galliano, Presidente della Scuola, al momento delle premiazioni: "Ringrazio sentitamente le autorità presenti e in particolare l'assessore allo Sport, avv. Alessandro Sindoni, Gianni Manuguerra e Paola Forneris, gli operatori ASL1, Angelo Masin, Presidente Panathlon Imperia/Sanremo, il Consigliere Territoriale FIPAV Giuseppe Privitera, anche per il gradito dono alle Scuole dei nuovi palloni gioco S3, la partecipazione attiva di Monica Neuhoff, consigliere regionale FIPAV , il corpo della Polizia Locale, i militi della Croce Rossa, ringrazio inoltre tutti i docenti per la calorosa partecipazione all'iniziativa che ha permesso la miglior riuscita dell'evento, le famiglie dei bambini e tutti i bambini per il grande impegno e voglia di giocare, stare bene insieme, energie green, valori che tanto piacciono alla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli con l'augurio di continuare a fare Sport!. In bocca al lupo alle squadre che parteciperanno alle fasi finali a Genova e l'appuntamento per tutti sarà per la prossima edizione!"