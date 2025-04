Volley: rush finale per la Nlp Sanremo, dopo la partecipazione al torneo di Mondovì

Dopo un fine settimana di pausa per tutti i campionati, dovuto alle festività pasquali, la Nlp Sanremo è pronta a ripartire per il rush finale della stagione. Dopo la meritatissima salvezza ottenuta nel campionato di Serie D, la società matuziana ha voglia di ottenere altri risultati importanti nelle altre categorie, regalandosi tante soddisfazioni ed aumentare l'entusiasmo per la stagione 2025/2026.

Nel weekend scenderà in campo la formazione Under 12 Fisiomed Nlp: domenica alle 11 (al Mercato dei Fiori) in uno scontro casalingo con gli avversari del Riviera Volley.

Nonostante lo stop dei vari campionati del weekend trascorso, la Nlp ha comunque animato il proprio fine settimana, grazie alla partecipazione al ‘Torneo della Ceramica’, organizzato dalla Lpm Mondovì. La formazione matuziana si è presentata con le formazioni Under 13 e Under 18. Una splendida opportunità per fare esperienza ma soprattutto per rafforzare il legame del gruppo in vista anche della prossima stagione sportiva.

Durante l’evento ha dato anche la possibilità a tante atlete sotto età di fare esperienza e sviluppare tutti quei valori positivi che può trasmettere la pallavolo.