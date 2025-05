Pallavolo: domani la Grafiche Amadeo si gioca domani il terzo posto nel campionato di Serie C maschile

La Grafiche Amadeo Sanremo scende in campo domani per l’ultima giornata di campionato nella Serie C maschile di volley.

I ragazzi di capitan Gazzera sono terzi, a +2 punti dal Finale Ligure e, quindi, la gara al ‘Palaberruti’ decreterà il podio del campionato. Il titolo è andato all’ Albissola che, grazie agli scontri diretti ma soprattutto a non aver perso punti con squadre di bassa classifica, ha conquistato la Serie B con due giornate di anticipo, davanti al Sabazia Vado.

La società matuziana del presidente Privitera e il Ds Guadagnoli avranno, con tutto il direttivo, l’obiettivo di allestire la squadra per il prossimo campionato.