Laigueglia capitale del beach volley inclusivo: 32 campi aperti e oltre 40 atleti Special Olympics protagonisti alla Riviera for Planet"

Trentadue campi completamente liberi a Laigueglia e centinaia di famiglie tra genitori, bambini e giovani impegnati a giocare gratuitamente a beach volley.

E' questo il successo straordinario dell'iniziativa "Riviera for Planet" realizzata da Riviera Beach Volley asd con il patrocinio del comune di Laigueglia con una Pasquetta premiata a sorpresa dal bel tempo all'insegna dello sport all'aria aperta, l'accessibilità e anche l'inclusione con uno splendido torneo con oltre 40 atleti Special Olympics.

Tre team del calibro del Cus Bergamo Special Olympics, Viceversa di Albenga ed Eunike special di Albissola Superiore hanno dato vita ad una spettacolare giornata di inclusione a Laigueglia presso i campi del Riviera beach volley.

Un girone all'Italiana su 2 campi segnato da due set ai 21 con possibilità anche di pareggiare.

Perché al centro del primo raduno unificato Special Olympics del Riviera beach volley coordinato dalla società albissolese Eunike non c'era la vittoria ma la partecipazione.

A fine giornata infatti un unico podio generale per tutti con una medaglia a tutti i partecipanti della special week volley e un uovo di Pasqua ai 5 capitani per distribuire cioccolata a tutti.

Oltre ad una sacchetta del retificio bresciano Far - Reti realizzata con materiale plastico riciclato per ricordare quanto sia importante la natura e un uso più consapevole della plastica.

Un litorale completamente trasformato in un immenso campo sportivo, con decine di palloni in aria e famiglie in riva al mare pronti a imparare, giocare e divertirsi con il beach volley.

"All'interno del progetto "Riviera for Planet" stiamo realizzando qualcosa di straordinario - racconta entusiasta il presidente Riviera beach volley Alessio Marri - non si erano mai viste in Liguria tante strutture simili aperte a tutti e una partecipazione spontanea con questi numeri, se uniamo a questo oltre 400 alunni di scuole primarie e secondarie e 40 atleti Special Olympics a cui donare giornate di sport non possiamo altro che essere orgogliosi del nostro lavoro".

A fine giornata il presidente Marri ha ricevuto lo stemma ufficiale con il giuramento Special Olympics che recita la seguente dicitura:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze".

"E' stata una Pasqua davvero speciale qui a Laigueglia - spiega il consigliere delegato allo Sport Lino Bersani - 32 campi di beach volley a disposizione di tutti, dai bambini alle famiglie e un'inclusione con gli Special Olympics dall'atmosfera magica".

Il calendario del Riviera prosegue con altre giornate dedicate alle scuole di Leca e Laigueglia e il 25-26-27 aprile con il Camp di allenamento più grande di Italia, lo Spring beach Camp realizzato in collaborazione con 14 società di beach volley e una nuova tappa del campionato italiano federale per società gold, silver e bronze domenica 27.

Anche il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi - di passaggio lungo il centro del magnifico borgo ligure - non ha saputo trattenere l'euforia:

"E' un successo senza precedenti, campi pieni per tutto il paese e un litorale completamente dedito al sole, il mare il beach volley".