Una "partita del cuore" ad Albisola: stasera, 23 giugno, in campo al "Faraggiana" per provare a ridare il sorriso a Ivan

A volte la vita porta, senza un motivo razionale o comunque comprensibile, a grandissime e crudeli privazioni. E' il caso di Ivan che proprio oggi, 23 giugno, compie la tanto attesa età dei 18 anni. Quegli anni della maggiore età, della patente, quando si pianifica il futuro e si pensa all'università o al lavoro.

Una normalità che per lui è finita lo scorso settembre. Era lo scorso 19 settembre quando, tornando a casa a Savona dal liceo che frequenta, scivola con lo scooter cadendo a terra. Una sbucciatura, qualche graffio e un bello spavento, ma tutto sommato sembra che sia andata bene, tanto che al pronto soccorso non riscontrano nessun problema. Qualche giorno dopo, però, quello che era sembrato un banale scivolone senza conseguenze diventa una tragedia vera e propria: Ivan va in arresto cardiaco mentre sta per effettuare una visita di controllo, viene trasferito in rianimazione e trasferito in un centro neuroriabilitativo, perché il suo cuore fermo per troppo tempo ha portato danni cerebrali significativi. E così la sua vita, e quella di mamma Monica, sono cambiate per sempre.

Un vero e proprio dramma che però ha smosso diverse coscienze e così stasera, in occasione del diciottesimo compleanno di Ivan, ecco che amore, solidarietà, generosità e speranza si trasformeranno in qualcosa di tangibile. E succederà per la precisione a partire dalle ore 20, allo stadio Faraggiana di Albissola si terrà la "Partita del cuore - Un sorriso per Ivan".

A scendere in campo, nell'evento organizzato in sinergia dalle pubbliche assistenze albisolesi (Croce Verde Albisola e Croce Oro Mare), dall'Associazione GPN2010 Odv,il cui presidente Mauro Olivieri ha condiviso l'ingiusto destino con Ivan venendo purtroppo a mancare pochi giorni or sono, col patrocinio dei Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore e grazie alla disponibilità data dalla società ASD Albissole 1909, della quale alcuni giocatori della Prima Squadra scenderanno in campo insieme agli amici di Ivan.

Dopo la partita a esibirsi sarà il cantautore varazzino, polistrumentista e già paroliere di Tiziano Ferro, Emanuele Dabbono.

Il ricavato della serata sarà devoluto per aiutare mamma Monica a sostenere le spese mediche, "provando tutti insieme ad unire le forze per mandarlo ad Hochzirl (Austria) in un centro di eccellenza per le cure neuroriabilitative dove Ivan potrebbe avere la possibilità di tornare a sorridere e migliorare le sue condizioni attuali", come ha spiegato sui suoi canali social lo Spiderman savonese Mattia Villardita, che ha condiviso e rilanciato l'appello dell'organizzazione.

Il contributo potrà essere lasciato ai volontari che distribuiranno i biglietti d'ingresso, oppure versando sul conto dedicato alla raccolta fondi per le cure mediche coi seguenti estremi:

IBAN IT43Z0200810602000105888730, intestato a P.A. Croce d'Oro Albissola Marina OdV, con la causale "Partita del cuore - un sorriso per IVAN".

"Sarà una serata del cuore, non solo per la Partita del Cuore, ma perché l'amore sarà il filo conduttore. La voce narrante della serata sarà la cantante e speaker radiofonica Francesca Battiato, coadiuvata da Deejay Dhany - spiegano dall'Associazione GPN2010 Odv sul proprio profilo social - Ricordiamo di conservare il biglietto numerato ricevuto all' ingresso, perché alla fine della serata ci sarà un sorteggio e qualcuno tra i presenti potrà trascorrere un fine settimana, gratuitamente per due persone, al Relais du Paradis in Valle d'Aosta o gustare una cena (menù fisso) in uno dei borghi più belli della Liguria".