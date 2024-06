Calcio. Doppio avvistamento per Buttu, riavvicinamento con l'Imperia in vista?

Sono state 24 ore particolarmente intense in casa Imperia, tra indiscrezioni e dichiarazioni della dirigenza.

Non sorprende quindi il dietrofont che potrebbe palesarsi dalle parti del "Ciccione", con la permanenza di mister Pietro Buttu sulla panchina nerazzurra.

Oggi il tecnico è stato infatti visto a Imperia e pochi minuti fa in un bar, all'interno dei caruggi ingauni, insieme a Matthew Scuffi, direttore generale in pectore del sodalizio imperiese.

Una possibile marcia indietro che confermerebbe, come dichiarato dallo stesso presidente Gramondo, la piena delega sportiva affidata al tridente Scuffi, De Rose e Greco.

Per avere la controprova bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali del club, ma tutto lascia presupporre come per Pietro Buttu un nuovo capitolo in nerazzurro sia ancora tutto da scrivere.