Calciomercato, Legino. Sarà ancora Michele Romeo a guidare l'attacco verdeblu: "Con Tobia un rapporto che va oltre al calcio"

L'annuncio del Legino:

La società annuncia di aver raggiunto l'accordo con Michele Romeo, il bomber sarà verdeblu anche nella prossima stagione, una riconferma di grande qualità per la rosa di Mister Tobia.

Continuando con le riconferme da un record ad un altro, l'attaccante savonese infatti è detentore del record di gol con la maglia dei pirati verdeblù.

"Legino è casa e con Tobia c'è un rapporto che va oltre il calcio.

Quest'anno si cercherà di valorizzare ancora di più i giovani, filosofia che il Legino sposa ormai da molti anni. Spero di riuscire a dare il mio contributo non solo in campo ma soprattutto per aiutare la crescita di questi ragazzi".