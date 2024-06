Calciomercato. C'è bomber Poggi per la Carcarese: "Ritrovo tanti amici in un ambiente positivo"

La nota biancorossa:

New entry per il reparto offensivo della Carcarese, che per la stagione 2024-2025 potrà contare sulle prestazioni di Mattia Poggi, centravanti classe 2001.

Poggi inizia a giocare a pallone nel Millesimo, poi si trasferisce alla Cairese, prima di approdare al Genoa, dove rimane per sette anni, fino alla Primavera. Da segnalare anche l’importante esperienza in Primavera 3 al Pistoia. Terminata la trafila del settore giovanile, l’attaccante torna alla Cairese, dove disputa quattro stagioni. Ed ora la nuova avventura alla Carcarese.

“Sono molto felice di essere qui – queste le prime parole di Poggi – il progetto è importante e qui trovo molti amici, conosco infatti la maggior parte dei giocatori e so che l’ambiente è molto positivo. Mi ha convinto anche il fatto di ritrovare Michele Battistel, insieme abbiamo trascorso due anni alla Cairese e nutro grande stima nei suoi confronti”.

Dichiara il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Mattia è uno dei più grandi talenti valbormidesi degli ultimi anni, ma ancor prima un ragazzo eccezionale. A livello calcistico presenta caratteristiche ben precise ed è un tipo di giocatore che ci è mancato in questi anni. Purtroppo il suo percorso sportivo è stato frenato nelle ultime stagioni da una serie di brutti infortuni, ma Mattia ha una forza di volontà rara e speriamo veramente che Carcare possa essere per lui un punto importante di ripartenza. Averlo con noi è motivo di orgoglio e soddisfazione calcistica e umana. Infine un ringraziamento alla Cairese per aver concesso di annunciare il suo arrivo in biancorosso prima del 1° luglio”.