Calciomercato. L'Arezzo ufficializza la separazione con Luca Castiglia: "Ha voluto compiere una scelta diversa". Cairese in agguato?

Arriva direttamente da Arezzo la conferma della separazione tra gli amaranto e Luca Castiglia.

Nelle dichiarazioni del direttore sportivo Cutolo arriva un possibile doppio indizio che, di fatto, confermerebbe il possibile interesse mormorato in questi giorni da parte della Cairese. Il centrocampista ex Pro Vercelli infatti sarebbe pronto a compiere un'esperienza "diversa", lasciando presupporre un riavvicinamento a casa.

“Abbiamo fatto a Luca una proposta di accordo biennale - ha dichiarato il ds amaranto - nel ruolo di collaboratore tecnico perché volevamo fortemente avvalerci della sua professionalità. Castiglia ha però ritenuto, pur ringraziandoci di fare una scelta diversa che noi ovviamente rispettiamo. Nell’occasione vogliamo davvero ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato in questi due anni in termini di prestazioni sportive e di serietà di comportamento gli auguriamo le migliori fortune”.