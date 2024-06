Calciomercato. Non solo Grandoni, anche Elia Cirillo rimarrà nelle fila del Fossano

Se bomber Alfiero ha varcato i confini per trasferirsi dal Vado al Fossano, sono davvero numerose le vecchie conoscenze della formazione biancoblu che hanno militato nei tornei liguri.

Abbiamo parlato nei giorni scorsi di Mattia Grandoni, ma l'elenco può allungarsi ai difensori Filippo De Benedetti e Fabio Prato, a Oscar Malltezi a Paolo Cattaneo e anche al portiere Elia Cirillo.

Proprio in tandem con Grandoni, è arrivata la conferma per l'ex portiere del Vado, pronto a difendere i pali del Fossano anche in Serie D.