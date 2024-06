Tornei Estivi, Savona Cup. Oggi ben cinque ottavi di finale: il programma della serata

Arriveranno questa sera i primi verdetti alla Savona Cup, in programma ben cinque gare di ritorno per gli ottavi di finale:



OTTAVI - RITORNO



MARACANA'

27/06 21:00 GENERALI 096 (AGENZIA PORTO) / SAVONA E' - EVEREST (andata 2-3)



TRINCEE

27/06 20.30 FC SULTANI - VETRERIA SU MISURA / MACELLERIA VILLAPIANA (andata 2-4)

27/06 21.30 COMPLICI / IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI - BAR LA PLAYA (andata 3-1)



SCALETTI

27/06 21.00 PESCHERIA PESSANO - CENTRO CHIAVI DA ALBERT FABBRO / PRO SECCO (andata 5-2)

27/06 22.00 TAVARNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA - IGLI (andata 6-4)





​​​​​​​

CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA COMPETIZIONE E I MARCATORI