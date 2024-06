Calciomercato. L'Imperia blinda i suoi senatori e guarda anche al mercato in entrata

La conferma di Pietro Buttu alla guida dell'Imperia ha avuto in un sol colpo due risultati tanto utili quanto concedei per il sodalizio nerazzurro.

Avere il proprio condottiero anche in Serie D ha in primis aiutato l'ambiente imperiese a ricompattarsi attorno alla squadra e, di conseguenza, anche ad arrivare in tempi strettissimi alla conferma dei giocatori più rappresentativi dell'organico.

Il patto di ferro tra il tecnico e i senatori ha infatti trovato immediata concretezza nell'ufficializzazione della permanenza all'Imperia di cinque elementi già sondati in questi giorni da numerosi club del comprensorio ponentino: dopo capitan Giglio è arrivato il semaforo verde anche per Nicholas Costantini, Tommaso Scarrone, Lenny Castagna e Lorenzo Gandolfo.

In queste ore anche il mercato in ingresso è però particolarmente pimpante. Da Albenga emerge infatti l'interessamento per l'esterno Mounir Jebbar, reduce dall'ottima stagione tra le fila ingaune. Già nelle scorse settimane abbiamo sottolineato come il proseguimento dell'avventura al "Riva" per il giocatore classe 2004 fosse tutto fuorchè scontata, motivo per cui i nuovi quadri tecnici nerazzurri stanno tentando l'affondo.