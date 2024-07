Calcio, Prima Categoria. Eraldo Kuci tra Savona e futuro: "Biancoblù la priorità ma non chiudo le porte a una nuova avventura"

Tante voci di mercato intorno al Città di Savona, che dalla nuova stagione tornerà ad essere Savona FBC, alcune conferme sono già state ufficiate altre potrebbero arrivare invece nelle prossime settimane. A tracciare un piccolo bilancio di fine stagione è Eraldo Kuci che, una volta che Di Roccia ha salutato gli striscioni, ha ereditato i gradi di capitano per le gare in cui è sceso in campo:

“Come detto da qualche mio compagno è stata una stagione molto particolare” - le prime parole del difensore – “Tanti avvenimento che hanno condizionato l’annata che si è conclusa con un risultato che ci rammarica molto. Nonostante questo voglio fare un plauso a questo gruppo e alla società, ai miei compagni per non aver mollato mai e aver lottato fino alla fine, ma anche a tutti i dirigenti che nel primo anno di vita, nonostante il pesante nome, hanno dato anima e corpo per questi colori non facendoci mai mancare nulla”.

Molti apprezzamenti sul mercato per Eraldo, che comunque dà priorità agli striscioni: “Purtroppo il mio lavoro mi impedisce di esserci nella fase iniziale e finale della stagione, ma questo non intacca la mia voglia di giocare e contribuire alla causa. Il Savona resta per me al primo posto, è la squadra della mia città e vorrei poter dare il mio apporto alla causa, resta inteso che non chiudo le porte a nessuno, siamo uomini di calcio e come tali è giusto ascoltare tutti e valutare. Spero nelle prossime settimane di definire il mio futuro, anche per il mercato è ancora molto lungo”.