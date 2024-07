Con l'apertura delle liste di trasferimento si attendevano anche i nomi dei giocatori "under" in ingresso nella rosa del Celle Varazze.

Per mister Valmati sono in arrivo dal Vado Lorenzo Gallo e Federico Calcagno, mentre dal Ligorna semaforo verde per l'ingaggio di Romanelli. Tutti e tre i giocatori appartengono alla leva 2005.

Una novità riguarda anche i big, con la conferma ufficializzata del centrocampista Alessandro Durante.