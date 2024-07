Calciomercato, Savona. La prima ufficialità in entrata è Emanuele Colombo

Inizia dal reparto difensivo la serie di ufficialità del Savona, in sincrono con l'apertura delle liste di trasferimento.

Emanuele Colombo è stato infatti annunciato dal sodalizio biancoblu: un tassello importante sia per la qualità dell'ormai ex giocatore di Cairese e Celle Varazze, ma anche per la duttilità tattica tra la zona centrale e quella esterna del pacchetto arretrato.

"Siamo davvero felici di comunicare il ritorno in maglia biancoblu di Emanuele Colombo, cresciuto nel Settore Giovanile del Savona ha giocato in Promozione ed in Eccellenza con le maglie di Legino, Cairese e Celle Varazze.

Bentornato a casa Emanuele!"