"Un Mare di Fitness", grande successo per la tre giorni di sport e attività sul lungomare di Albenga

Si sono conclusi i 3 giorni di “Un mare di Fitness”, l’evento sportivo che il Comune di Albenga ha realizzato grazie all’organizzazione di Target Albenga e Just Protein Alassio/Albenga.

Sono state coinvolte oltre 1000 persone di tutte le età tra lezioni di discipline sportive, esibizioni e tornei. Tutti hanno avuto la possibilità di avvicinarsi allo sport e poter svolgere gratuitamente lezioni e corsi di fitness seguiti dagli insegnanti e preparatori che si sono susseguiti nelle lezioni divertendosi insieme.

Non sono mancate anche le sfide e i tornei che hanno visto squadre di basket adulti e bambini sfidarsi direttamente in Piazza De Andrè e nel palazzetto dello sport in due tornei distinti organizzati da Angelo Porro del “Basket Le Torri Albenga Ceriale” e Fabio Devia del “Basket Alassio”.

Venerdì sera tanta adrenalina sul ring palcoscenico di tanti incontri nazionali e internazionali di kickboxing K1 organizzati dal Team Perlungher di Giovanni Perlungher e intervallati dalle esibizioni della Ninart Academy di Albenga e di Federica Chichi.

Domenica mattina il lungomare di Albenga si è trasformato in un circuito podistico per maratoneti professionisti e amatoriali, famiglie e appassionati che hanno partecipato numerosi alla camminata corsa organizzata da Fabrizio Fattor e dagli Albenga Runners e realizzato a scopo benefico.

Non solo sport, ma anche street food, mercatino dell’hobbistica e tanto divertimento con musica e sorprese. Sabato sera si è svolta la 10ª edizione di Mr & Miss Fitness che, dietro la conduzione di Cristina De Stefano, ha visto tanti partecipanti contendersi le fasce in palio.

A conquistare la fascia di Miss Fitness è stata Gaia Patrone di Diano Marina, mentre Marta Merello di Albenga ha ottenuto una doppia vittoria aggiudicandosi le fasce di Miss Fashion e Miss Just Protein. A Ilaria Minetti di Albenga è andata la fascia di Miss Wellness Forever.

Dei ragazzi in gara a vincere la fascia di “Mr Fitness 2023” è stato Simone Briglina di Albenga – palestra Dynamic Gym Albenga, Fabio Tedeschi di Torino – Coach Mattia Scrivano - vince la fascia “Mr Fashion” mentre a conquistare la fascia di “Mr Just Protein” è stato Matteo Migliari di Brandizzo – coach Mattia Scrivano.

Momento clou come sempre la passerella dei giovani modelli e modelle che hanno presentato le collezioni moda estate by Target.

La serata è stata caratterizzata da momenti di spettacolo con il corpo di ballo della palestra Full Metal Club di Albenga con le coreografie di Renzo Bergamo e l'esibizione del Kombat Team di Alessandro De Blasi e dei suoi atleti.

"I veri protagonisti di questa tre giorni sono stati sport, benessere e divertimento. Le realtà sportive della nostra piana hanno avuto modo di farsi conoscere e in molti cittadini hanno potuto avvicinarsi, magari per la prima volta, a sport e attività divertendosi insieme all’insegna del benessere. Quello del turismo legato all’outdoor e al benessere sarà uno dei temi che continueremo a sviluppare nei prossimi anni e sui quali punteremo, prendendo spunto anche dai grandi festival già presenti in diverse zone d’Italia, pensiamo ad esempio alla costa romagnola", commentano l’assessore agli eventi e al turismo Camilla Vio e il sindaco Riccardo Tomatis. "Albenga ha moltissimo da offrire e sul nostro territorio il mare si incontra con la montagna garantendo opportunità uniche".

Aggiungono i gestori di Target che hanno organizzato l’evento: "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento caratterizzato da sport, divertimento e bellezza. Un ringraziamento anche ai dj che hanno animato la piazza per il Festivalmar di domenica sera, a conclusione dell'evento: Samuel Love, Jobok, Teo Bellando e Sylenth".

