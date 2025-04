Arti Marziali: Lorenzo Padova dello Judo Ventimgilia qualificato per la Finale Nazionale della Coppa Italia A2

L’atleta dello Judo Club Ventimiglia Lorenzo Padova si è qualificato per la Finale Nazionale della Coppa Italia A2 FIJLKAM che si svolgerà a Napoli il prossimo 26 aprile. Impegnato nella categoria fino a 81 kg, Lorenzo ha disputato un'ottima gara di qualificazione vincendo tre incontri e perdendo solo l'incontro di finale, piazzandosi così al 2° posto e staccando il pass per la finale nazionale.

Gara estremamente combattuta e difficile, nella quale Lorenzo ha dimostrato di avere un grande cuore e tanta voglia di raggiungere la meritata qualificazione. L’atleta è stato seguito in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci.

"Allo Judo Club Ventimiglia siamo estremamente soddisfatti per la prova disputata da Lorenzo - dicono dalla dirigenza frontaliera - risultato dell’impegno con cui prende parte a tutti gli allenamenti. Il ventunenne judoka merita un plauso particolare perché è un atleta-lavoratore che, per conciliare l’attività lavorativa con gli allenamenti, fa veramente tantissimi sacrifici ma la passione per il judo è più forte della fatica".