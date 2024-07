Calcio. Albenga - Pontelungo, prove di dialogo per il Settore Giovanile

Riuscire ad avere informazioni in questo momento su quanto sta avvenendo in casa Albenga risulta, come ormai da settimane, non così agevole.

La nuova dirigenza di fatto non si è ancora esposta con tifosi e organi di stampa, ma ha già portato a termine alcune mosse sul fronte tecnico.

In attesa della strutturazione della rosa da affidare a mister Mariotti, tiene sempre banco il tema del Settore Giovanile, un asset che a quanto pare il nuovo corso dirigenziale non sembra ritenere al momento focale.

A confermare questa ipotesi è il summit che si è svolto oggi pomeriggio con il Pontelungo, per trovare un punto di caduta che possa soddisfare entrambi i club. I granata non hanno infatti nascosto le loro ambizioni in ambito giovanile, con l'arrivo ai vertici del vivaio di Cesare Cometto e Mario De Rosa.

Una sorta di partnership resta una possibilità concreta, in attesa di capire come verrà declinata dai due sodalizi.