Calcio, San Filippo Neri Yepp Albenga. Designate le cariche sociali: Piero Enrico resta presidente, Marco Ferrando alla guida del Settore Giovanile

Con l'apertura della nuova stagione sportiva sono state distribuite le cariche all'interno dei quadri dirigenziali della San Filippo Neri Yepp Albenga.

"Con grande soddisfazione - sottolinea il club ingauno - confermiamo la nomina di Piero Enrico come Presidente e di Marco Ferrando come responsabile del settore giovanile. La loro dedizione e il loro impegno continuano a rappresentare un valore fondamentale per la nostra organizzazione.



Per la società giallorossoazzurra è il momento migliore per un bilancio a 360 gradi:

L'anno 2023/2024 si è concluso positivamente per la società. Il settore giovanile ha registrato un notevole incremento nel numero degli iscritti, raggiungendo quota 250 giovani atleti nati tra il 2018 e il 2010. Questo risultato testimonia l'efficacia del nostro programma di sviluppo e la qualità del lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e organizzativo.



Siamo entusiasti di dare il via alla prossima stagione, ma nel frattempo, intendiamo sfruttare al meglio l'estate per proporvi una serie di eventi straordinari. Questi appuntamenti non solo offriranno momenti di divertimento e aggregazione, ma ci permetteranno anche di prepararci al meglio per affrontare le sfide future con energia e rinnovata passione.



Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sugli eventi estivi e sulle iniziative in programma. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori per il continuo supporto e non vediamo l'ora di condividere con voi un'altra stagione di successi e soddisfazioni".