Calciomercato. Rivoluzione Voltrese, il ds Migliardo chiude nove colpi. C'è anche Orlando del Celle Varazze

Ecco l'elenco degli ultimi arrivi annunciati dalla Voltrese

- Alessandro Lusiani, prestante difensore centrale classe 2005 dalla primavera del Sestri Levante.

- Andrea Fornaro, centrocampista goleador 2005, dalla juniores della Genova Calcio di cui era capitano, con diverse apparizioni in prima squadra.

- Alessandro Placido fantasista classe 2004 cresciuto nel Sestri Levante, la scorsa stagione al Serra Ricco' con la quale ha collezionato 26 gettoni e 2 reti.

- Mamadou Fall possente centrocampista con il vizio del gol dal Campomorone, classe 2004, la scorsa stagione alla Campese in Promozione.

- Nicolò Di Gennaro trequartista del 2006 dalla Genova Calcio con la quale dopo una stagione in juniores condita da 14 reti, ha esordito in Eccellenza.

- Roberto Panait, centrocampista classe 2003 dalla Praese con la quale ha conquistato da protagonista la promozione in Eccellenza.

Infine due giovani, non più giovanissimi, ma già di grande esperienza.

- Diego D'Amoia esterno sinistro classe 2002 che ha frequentato l'Eccellenza con continuità nel Campomorone, proveniente anche egli da un importante stagione alla Praese.

- Stefano Orlando esterno di fascia e difensore centrale classe 2002 ma con già al suo attivo esperienze importanti con Ligorna, Lavagnese, Genova Calcio, la scorsa stagione al Celle Varazze con il quale è salito in Eccellenza.

-La linea verde in casa gialloblù prosegue con l arrivo dal Baiardo di Samuele Piccardo, attaccante classe 2003 cresciuto nel Genoa.

Samuele la scorsa stagione si è distinto con 6 reti al suo attivo e tante prestazioni importanti.

Il D.s. Migliardo Paolo ringrazia il Baiardo ed il suo Direttore Fabrizio Barsacchi per la buona riuscita dell operazione.