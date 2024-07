Tornei Estivi, Savona Cup. I nomi delle prime due semifinaliste: questa sera si completano i quarti

La Savona Cup procede incessante, ieri sera due sfide terminate ai rigori che hanno decretato le prime qualificate alla final four:



MARACANA’

03/07 21.00 LOS SANTOS TEAM – EVEREST 3-2 (7-8 d.c.r.)



SCALETTI

03/07 21.00 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA – VETRERIA SU MISURA / MACELLERIA VILLAPIANA 5-4 (3-2 d.c.r.)



Questa sera le ultime due sfide dei quarti per decretare le ultime due semifinaliste:



TRINCEE

04/07 20.30 COMPLICI / IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI – LOS LATINOS TIGRES (andata 6-3)



SCALETTI

04/07 22.00 PESCHERIA PESSANO – CLASSE 1998 (andata 7-3)





