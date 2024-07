Calcio, Celle Varazze. Villa e Barletta all'unisono: "Anche da neopromossi non ci nascondiamo, orgogliosi per la crescita del club negli ultimi anni" (VIDEO)

Il Celle Varazze è la squadra che senza dubbio ha fatto più parlare di sè tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, soprattutto per le numerose operazioni di mercato d'alto profilo che il direttore sportivo Umberto Barletta ha saputo concludere.

Uno sforzo importante quello del club, confermato dalla D.G. Stefania Villa, pronta a ricevere ieri pomeriggio, insieme al D.S., i giocatori nel centro sportivo dei Piani, per il primo raduno informale.

L'occasione è stata utile per per illustrare le scelte intraprese nelle ultime settimane, partendo da mister Enrico Valmati, fino ad arrivare alle voci sulla trattativa per portare all'"Olmo - Ferro" Fabio Quagliarella.