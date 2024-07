Terzo Trofeo Citta' di Albenga. Domenica la finale, Bottega di Simo - Shugar Barber si contenderanno il titolo

E' stata una serata davvero ad alta intensità quella vissuta ieri sera al campo "Sacro Cuore" , dove Bottega Di Simo e Shugar Barber / Taberna del Foro / Monti's hanno staccato il passa per la finalissima di domenica sera del Terzo Trofeo Citta' di Albenga.

Più combattuta Bottega di Simo - Hair Style Accademy / Inso Impianti, con Fatnassi e Lazzaretti sontuosi sul sintetico ingauno.

Doppietta per il centrocampista del Vado, una rete per la mezz'ala della Cairese, con Lufi e Denis Mehmetaj (due gol) a completare il quadro. Per gli avversari a segno Bonifazio e Marco Valentino (doppietta).

Dominio invece per Shugar Barber contro Agenzia Castiglione. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato la seconda finalista ha dilagato: quattro gol per Ardissone, due per Sfinjari, oltre alle reti di Calcagno e Guardone. Gol della bandiera di Malltezi.

Appuntamento quindi a domenica sera con le due finali che decreteranno la graduatoria finale del torneo ingauno.

BOTTEGA DI SIMO - HAIRSTYLE ACCADEMY / INSO IMPIANTI 6-3

Marcatori: Fatnassi 2, Lufi, Lazzaretti, D. Mehmetaj 2 - Valentino 2, Bonifazio

BOTTEGA DI SIMO: Berruti, Bogliolo, Danio, Fatnassi, Garibbo, Lazzaretti, Leo, Lufi, F. Mehmetaj F., D. Mehemtaj, Tornago

HAIRSTYLE ACCADEMY / INSO IMPIANTI : Duberti, Bonifazio, Gasco, Gibertini, Insolito, Pili, Scannapieco, Serra, Torrengo, Valentino.

AGENZIA CASTIGLIONE - SHUGAR BARBER / TABERNA DEL FORO / MONTI'S 8-1

Marcatori: Ardissone 4, Calcagno, Guardone, Sfinjari - Malltezi

AGENZIA CASTIGLIONE: Luppi, Balla, Buonocore, Capello, Castiglione, Intili, Malltezi, Pollero, Ponzo, Viganò.

SHUGAR TABERNA MONTI'S: Sarangelo, Ardissone, Calcagno, Chariq, Guardone, Lala, Plando, Roascio, Sfinjari.