Calcio, Cairese. C'è Flavio Ferraro in pole per la guida della Juniores Nazionale

L'approdo in Serie D della Cairese imporrà un inevitabile cambio di passo a livello organizzativo non solo per la Prima Squadra: anche la formazione Juniores gialloblu dovrà infatti misurarsi con il contesto interregionale, abbinando all'accrescimento del livello tecnico uno sforzo logistico non indifferente.

Ecco perchè una figura di grande esperienza come quella di Flavio Ferraro potrebbe rivelarsi la più adatta per approcciare nel migliore dei modi una realtà così competitiva, ricca di società del nord ovest (affrontate già dal mister nella militanza in Serie D) già consolidate da diversi anni.

Il nome dell'allenatore valbormidese sta circolando con insistenza al "Cesare Brin": novità concrete potrebbero emergere con l'arrivo della nuova settimana.