Albissole, il futuro della panchina torna in discussione. Sarpero: "Ho ritirato le mie dimissioni, sarà la società a decidere" (VIDEO)

Potrebbe non essere stata quella di domenica scorsa contro il Millesimo, nonostante quanto lasciato trapelare nei mesi scorsi, l'ultima partita di mister Carlo Gino Sarpero sulla panchina del "Faraggiana" lato Albissole.

Al termine della sfida contro la capolista pareggiata per 1-1, il tecnico genovese ha annunciato una sorta di dietrofront rispetto al proprio destino, che potrebbe ancora essere coi ceramisti.

Il tecnico non nasconde l’orgoglio per la sua “giovane banda”, capace di mettere in difficoltà una squadra imbattuta nel girone di ritorno. E sul futuro lascia aperti tutti gli scenari: “Due mesi fa avevo rassegnato le dimissioni per un episodio spiacevole fuori dal campo, ma l’affetto dei ragazzi e della tifoseria mi ha spinto a restare. A fine stagione vedremo: se sarà addio, sugli spalti ci sarà un tifoso in più”.