Nuoto artistico, Maya Ordine e Giorgia Zanoni del Doria Nuoto Loano sono campionesse d'Italia propaganda

Il 28, 29 e 30 giugno si è svolto a Roma, nella piscina del Foro Italico, il Campionato Nazionale Propaganda di nuoto artistico (categoria ragazze) che ha concluso la stagione del settore del Doria Nuoto 2000 Loano: "Una competizione molto temuta e banco di prova per le nostre ragazze - commentano dal sodalizio loanese - che si sono cimentate con le squadre più forti d'Italia e in particolar modo della capitale".

"Venerdì pomeriggio, per la prima volta 10 delle nostre ragazze si sono cimentate nel libero combinato classificandosi con un buon dodicesimo posto nonostante un errore con la spinta - spiegano ancora dal Doria Nuoto -

La mattina dopo è stato il turno del singolo: Maya Ordine è riuscita a guadagnare la finale col quarto posto per ottenere poi il secondo posto in finale migliorando di molto il suo punteggio. Nel pomeriggio hanno gareggiato le due squadre: la squadra delle ragazze primo anno si è difesa molto bene, nonostante il punto di penalità per il numero di atlete e la giovane età di queste (due di queste categoria esordienti A). La squadra ragazze del terzo anno è riuscita ad entrare in finale migliorando poi l’esecuzione di 2 punti e classificandosi al settimo posto".

"Domenica mattina hanno concluso le giornate di gara il consolidato doppio formato da Maya Ordine e Giorgia Zanoni che, contro 51 doppi, si sono aggiudicate la finale a 12 al primo posto riuscendo a difendere la posizione con i denti e diventando così campionesse italiane propaganda portando a casa la medaglia d’oro. Complimenti e congratulazioni anche dale squadre avversarie che, per la prima volta dopo molto tempo, hanno visto portarsi via il primo gradino del podio da una 'piccola' ma forte squadra di Loano. Le società di Roma infatti vantavano anche due o tre squadre a testa e il Doria solo una. Quella vincente".

"Concludiamo quindi con immensa soddisfazione e orgoglio quest'anno sportivo a tratti difficile ed impegnativo - afferma Rossella Guaraldi - che però ha confermato l'adeguatezza delle scelte fatte e il percorso tecnico eseguito dalle allenatrici".

Le atlete del Doria Nuoto Loano protagoniste a Roma:

LIBERO COMBINATO:

Matilde Cascio, Greta Burlando, Giulia Manni, Sofia Iorgaciov, Sofia Ghigliazza, Giorgia Zanoni, Rachele Totaro, Viola Gattuso, Beatrice Illiano, Letizia Dall'O.

SQUADRA 1° ANNO RAGAZZE:

Cleo Vernice, Letizia Dall'O, Matilde Orso, Beatrice Illiano, Viola Gattuso e Livia De Francisco.