Vela paralimpica. Andora è pronta a ospitare la terza tappa del Campionato Regionale Ligure

Sabato 12 e domenica 13 aprile si disputerà il Campionato Regionale ligure di Vela paralimpica della classe “Hansa 303” organizzato dal Circolo Nautico di Andora, promosso dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e supportato da PRYSMIAN, leader nel campo dei cavi per energia e telecomunicazioni. Il Campionato è stato inserito tra gli eventi di “Liguria Regione Europea dello sport 2025”.

Il programma prevede per la giornata di sabato tre prove in mare per gli equipaggi in singolo e nella giornata di domenica tre prove per gli equipaggi in doppio. A seguire domenica alle ore 16 si terrà la cerimonia di Premiazione presso la sede del Circolo Nautico.

Il Campionato Regionale Ligure è iniziato lo scorso 15 e 16 marzo a Santa Margherita Ligure, seguito dalla seconda tappa di Chiavari il 29 e 30 marzo. Dopo le regate di Andora del prossimo weekend seguiranno altre tre tappe importanti: a Savona il 31 maggio ed il 1° giugno, a Genova Sestri Ponente il 7 e 8 giugno e a La Spezia il prossimo 6 e 7 settembre.

«Siamo felici di ospitare ad Andora anche quest’anno una regata di vela paralimpica – afferma il Presidente del Circolo Nautico Roberto Elena –. Da anni il Circolo Nautico porta avanti iniziative di questo tipo, perché vogliamo dare l’opportunità agli atleti paralimpici di praticare lo sport della vela e vivere il mare in modo sicuro. Le imbarcazioni della classe “Hansa 303” sono diventate un vero strumento di inclusione che, anno dopo anno, stanno portato ad aumentare sempre di più il numero di persone che praticano la vela paralimpica in tutta la Liguria».

Le imbarcazioni Hansa 303, grazie a caratteristiche fondamentali come le dimensioni limitate, le derive stabili, lo scafo a forte galleggiamento, le vele colorate facilmente identificabili, consentono anche alle persone con gravi disabilità di potere uscire in mare in barca a vela.

«In un anno speciale per la Liguria, insignita del prestigioso titolo di “Regione Europea dello Sport 2025”, iniziative come questa sono fondamentali non solo per il loro valore sportivo, ma perché ci consentono di sottolineare l’importanza di rendere accessibili e sempre più inclusive le spiagge, i porti e le marine del nostro territorio – hanno ricordato durante la presentazione del Campionato l’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro e l’Assessore regionale all’Ambiente Giacomo Raul Giampedrone – . Il campionato di vela paralimpica cresce anno dopo anno e porta questa disciplina in tutte le province liguri, compiendo un’importante opera di sensibilizzazione sulla necessità di dare a tutti le stesse possibilità di praticare gli sport del mare».