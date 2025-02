Motori. Ronde della Val Merula, sono 93 gli equipaggi iscritti

È un elenco iscritti ricco quello della Ronde della Val Merula, che sabato 8 e domenica 9 febbraio andrà in scena per l’undicesima edizione ad Andora e che sarà abbracciata anche dal comune di Stellanello.

Sono ben 93 gli equipaggi che non hanno voluto mancare alla gara di apertura della stagione rallystica italiana 2025, tra i quali spicca una grande rappresentativa di vetture Rally2, la classe regina, che vedrà al via molti “big” della disciplina, tra cui il già tre volte vincitore Fabio Andolfi. Il pilota savonese, dopo le vittorie con la Skoda, si presenterà sulle strade di casa al volante di una Hyundai e se la dovrà vedere con le vetture ceche di Simone Miele, Ivan Ferrarotti, Federico Gangi, Jacopo Araldo e tanti altri.

I numeri, nonostante le tante incertezze burocratiche e regolamentari che segnano da anni l’inizio di stagione, sorridono agli organizzatori della Sport Infinity, che potranno contare su un parco partenti di qualità, confermando l’alto gradimento verso la manifestazione.

Da segnalare la presenza di Filippo Gerini, pilota ingauno vincitore del recente Giro dei Monti Savonesi Storico, al via con la singolare Best Impreza in classe A8, che sarà in buona compagnia con il francese Bernard (Ford Escort Cosworth) per la felicità degli appassionati dal palato fine.

Tra le classi più rappresentate, come è ormai consuetudine, la Rally4 e la Rally5, con buoni numeri anche nelle categorie R3, N2 e soprattutto A0; tra le piccole gruppo A, ad Andora è stata organizzata una particolare sfida con le Fiat 600 e, tra i dieci partenti, ci sarà anche il “dakariano” Maurizio Gerini, che non vuole mai mancare all’appuntamento con le quattro ruote di Andora.

La cittadina costiera non sarà però l’unica grande protagonista e da anni condivide l’accoglienza verso la Ronde con il comune di Stellanello, attraversato da una parte di prova speciale e dallo shakedown in programma il sabato dalle 10 alle 13.

Ecco le parole del sindaco Claudio Cavallo, da sempre sostenitore della manifestazione: “Ringrazio gli organizzatori che hanno voluto mantenere un evento molto importante per il nostro territorio, non senza sacrifici. La comunità di Stellanello aspetta con ansia queste due giornate di sport per assistere al grande spettacolo che regaleranno i tanti concorrenti”.

L’undicesima Ronde della Val Merula accoglierà i concorrenti dalla prima mattina di sabato 8 febbraio, con le verifiche sportive che inizieranno già alle 7:30, seguite a ruota da quelle tecniche, per dar modo ai tanti equipaggi che lo hanno richiesto di partecipare allo shakedown, il test con le auto da gara. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alle ricognizioni del percorso, leggermente variato rispetto alle passate edizioni nel primo tratto della prova speciale. Grazie a questa modifica, concorrenti e pubblico avranno modo di divertirsi in una spettacolare inversione proprio davanti al celebre ristorante “La Crocetta”, ben noto agli appassionati per la posizione dominante sul Golfo di Alassio, ma soprattutto per fornire un ristoro tra una prova speciale e l’altra. La gara scatterà poi alle ore 7 di domenica 9 febbraio, per concludersi a partire dalle 15:36 sul palco di Via dei Mille, dopo quattro passaggi sulla prova speciale “San Bernardo”.