Andora si prepara ad aprire la stagione dei rallies. L'8 e 9 febbraio l'11esima Ronde della Val Merula: deciso il programma

Sono l'8 e il 9 febbraio i giorni fissati per l'avvio del calendario 2025 dei rallies italiani. Un inizio di marca savonese con l’undicesima edizione della Ronde della Val Merula che, come di consueto, animerà Andora ed il suo entroterra con la manifestazione organizzata dalla Sport Infinity.

Sarà un programma fitto quello del weekend di gare: si comincerà nella mattinata di sabato 8 febbraio, dalle 7:30 alle 12, con le verifiche sportive e la distribuzione dei road book nella sede designata di Palazzo Tagliaferro, edificio in cui troverà spazio il quartier generale della manifestazione con direzione gara, Collegio dei Commissari Sportivi, cronometristi e sala stampa. In via dei Mille, dove sarà collocata anche la pedana di partenza ed arrivo, dalle 8 alle 12:30 si terranno invece le verifiche tecniche.

Lo "shakedown", il test con le vetture da gara, è invece previsto dalle 10 alle 13 a Stellanello; gli equipaggi potranno usufruire di diversi passaggi sulla strada comunale che sale verso le frazioni di San Damiano e Villalunga, due chilometri e settecento metri che permetteranno a piloti e navigatori di riprendere confidenza con le vetture dopo la pausa invernale o di valutare la prima presa di contatto con una nuova auto in vista della stagione. La strada utilizzata sarà percorsa anche dalla prova speciale di domenica 9 febbraio, in senso di marcia contrario però, e rappresenterà la parte finale del settore cronometrato.

Il sabato pomeriggio, dalle 13 alle 17, sarà quindi dedicato alle ricognizioni del percorso, con vetture di serie e nel rispetto del Codice della Strada; alle 17:30 il direttore di gara terrà il briefing per gli equipaggi.

La partenza ufficiale della gara è prevista alle 7 di domenica 9 febbraio dal palco di via dei Mille, con l’arrivo previsto a partire dalle 15:36 dopo i quattro passaggi sui 10,73 km della prova speciale “San Bernardo”. La prova speciale, nella parte iniziale, sarà la grande novità dell'edizione di quest'anno: la partenza sarà in corrispondenza dei ruderi della chiesa di San Bernardo, sull’omonima strada che sale da Alassio e, dopo 1,5km dallo start, a fianco al ristorante Crocetta, ci si immetterà sul classico percorso utilizzato anche nelle passate edizioni che percorre la Sp18 in direzione di Testico, per poi deviare sulla strada comunale di Stellanello verso Villalunga per gli ultimi 3 km.

Andora sarà nuovamente il cuore della manifestazione e, per coinvolgere attivamente tutta la città, il riordino sarà allestito nella nuova collocazione di Via dei Mille; con il parco assistenza nella zona occidentale, sulla sponda destra del torrente Merula e riordino, partenza ed arrivo sulla sponda sinistra del corso d’acqua, le fasi della gara saranno equamente distribuite sul territorio.