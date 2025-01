L'allerta meteo investe la Liguria. Livello rosso a Levante

Allerta meteo su tutta la regione per la perturbazione che ha iniziato da qualche ora a investire la Liguria.

I livelli saranno differenti. A ponente il livello rimarrà giallo, per diventare arancione su levante savonese e genovesato. Livello massimo, rosso, invece tra il Golfo del Tigullio e il territorio spezzino.

Le previsioni odierne.

L'approssimarsi di un'attiva saccatura atlantica richima un intenso flusso umido meridionale associato a piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE, significative altrove. Dalla serata alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa altrove. Venti meridionali in intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su ACE e parte orientale di B, possibili raffiche oltre 100 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento ad agitato con mareggiate dalla sera per onda da Sud/Sudovest

Le previsioni per domani

Il transito del fronte tra la notte e la prima mattina determina ancora piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE. Alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa altrove. Esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente in mattinata. Venti meridionali fino a burrasca (60-70 km/h) con raffiche fino 80-90 km/h sui capi più esposti e oltre 100 120 km/h sui crinali appennici. Mare fino a molto agitato, mareggiate intense di libeccio specie su C e parte orientale di B.