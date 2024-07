Calciomercato. Tris di rinnovi per la Baia Alassio, mister Sardo potrà contare su Fumagalli, Sufali e Tornago

Linfa verde nella rosa a disposizione di Mister Sardo: confermati Fumagalli, Sufali e Tornago

Una rosa che strizza l’occhio al futuro e ai giovani del proprio settore giovanile nonostante nessun obbligo di schierare under nel prossimo campionato.

Così la Baia Alassio Auxilium conferma per anche Fumagalli, Sufali e Tornago.





Andrea Fumagalli, centrocampista classe 2002, è cresciuto nelle giovanili della Loanesi dove ha successivamente esordito e maturato esperienza in Promozione.

Pedina importante nello scacchiere domenicale, ha regalato solo goal pesanti prima di un brutto stop forzato che lo ha tenuto fuori dal campo e lontano dal gruppo.

Ragazzo volenteroso e appassionato, si è messo a disposizione della società affiancando anche il lavoro dei mister del settore giovanile, dedicandosi parallelamente alla crescita e alla maturazione dei nostri piccoli calciatori.

Endri Sufali, difensore classe 2006, il futuro. Piede ruvido, ma concentrazione e dedizione al lavoro da adulto. Un trascorso nel settore giovanile delle vespe, sta crescendo sportivamente alternando la gavetta in Prima Squadra all’esperienza in Juniores. Anche ora con il caldo e le attività ferme, non perde occasione per macinare km intorno al campo per farsi trovare pronto ad inizio preparazione.

Michele Tornago, portiere classe 2006, il gatto. Difficile non affezionarsi ad un ragazzo così. Accolto e ben voluto da tutto il gruppo, è detententore dell’imbattibilità nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa nella scorsa stagione. A fianco di Andrea Pampararo ha la possibilità di maturare e di mettere in pratica i preziosi consigli del preparatore Ancona anche nel campionato Juniores.