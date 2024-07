Calciomercato. Tanti rinnovi e tre annunci per la Priamar. Presi Palmiere e Peddi, torna Monteleone

E’ una bella raffica di novità quella che ha coinvolto la Priamar nel cuore della settimana.

Partendo dalle conferme, semaforo verde per la permanenza di Abate, Cella. Steve, Curcio, Bovero, Caicedo, Perotti, Gjepali, Rebottaro, Marouf, Crivello e Rebagliati.

Lato nuovi arrivi sono tre le firme da segnalare: quella del centrocampista Gianluca Palmiere, classe 1998 in arrivo dal Plodio, di Gabriele Peddi, attaccante del 2004 ex Celle Varazze, e il ritorno di Nicolas Monteleone, pronto al rientro in rossoblu dopo il campionato con il Plodio.