IL PAGELLONE. Cairese, la maturazione nel momento più opportuno

VOTO 6 (+1)

L'obiettivo Serie D era stato dichiarato in maniera esplicita la scorsa estate da parte della società gialloblu, motivo per cui, con una rosa di primissimo ordine, il raggiungimento della promozione in quarta serie fa sì che la'annata sportiva sia ritenuta sufficiente.

C'è però un voto in più da assegnare e va attribuito a tutte quelle persone che nel momento più difficile della stagione, quando il rischio di rimanere in Eccellenza era concreto, si sono compattate, in particolar modo all'interno delle mura dello spogliatoio. Tanti big, numerosi top player, la cui mentalità vincente è stata ancor più determinante rispetto alla qualità dei loro piedi.

Ai playoff, contro Pietra Ligure e Rivasamba, i gialloblu hanno saputo infatti giocare più di spada che di fioretto, per poi sbocciare definitivamente nella fase Interregionale, esibendo, contro Mapello e Terni Fc, finalmente tutto quel potenziale rimasto inespresso già dalle prime amichevoli estive.