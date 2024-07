Calcio. L'Imperia comunica la decisione della CovisoD: "Iscrizione ok"

Iscrizione dell'Imperia al prossimo campionato di Serie D, arriva la conferma direttamente dalla società nerazzurra, da parte di uno dei componenti della "triade", Daniele Ciccione: "È andato tutto a buon fine, non ci sono stati intoppi, siamo in regola con quanto richiesto dalla Co.Vi.So.D".

La preparazione della squadra in vista della quarta serie può proseguire dunque senza ulteriori pensieri per la testa, concentrandosi ora sulle faccende di campo e sul mercato per allestire una rosa il più completa possibile in vista del prossimo 29 Luglio, giorno del raduno.

La rosa è in fase di costruzione: il direttore generale Matthew Scuffi e mister Pietro Buttu con il suo staff stanno lavorando per arrivare alla data di lunedì 29 luglio, giorno del raduno, con l'organico più completo possibile.

Queste ad oggi le conferme dei giocatori della passata stagione: Giglio, Scalzi, Costantini, Scarrone, Gandolfo, Castagna, Ravoncoli, Garibbo, Cassata, Comiotto. Sul fronte innesti, oltre al ritorno di Di Salvatore, sono andate a buon fine le trattative con i gemelli Graziani (che Buttu ha già allenato nella cavalcata trionfale di Albenga e che quest'anno hanno vinto i playoff con la Cairese), con i gemelli Destito, Totaro e Monaco.

Nessuna novità sui due nomi presenti alla voce "Possibili ritorni" come Jebbar e Fatnassi, mentre resta ancora da sciogliere il nodo portiere: Sylla al momento non è tra i confermati e ha diverse offerte, il che potrebbe spingere i nerazzurri a cercare un nuovo estremo difensore per il prossimo torneo. Nel corso di questa settimana potrebbero arrivare ulteriori novità dal calciomercato.